Exigências do Bahia por Gilberto são expostas e chegam na mesa de Caetano em BH: “Terão de pagar a multa”; contrato é válido até dez/2021

O ‘pacotão’ de reforços do Galo está ‘on fire’. Hulk, Nacho e outras contratações de peso já desembarcaram em BH neste início de ano e prometem fazer história com a camisa do Atlético.









O projeto da nova diretoria se baseia na construção da Arena MRV e de um time vitorioso e hegemônico nos próximos anos. A alta cúpula do clube tentará igualar os projetos de Palmeiras, Flamengo e Grêmio, que conquistaram basicamente tudo na última década.

Mesmo com Vargas e Sasha no elenco, o Galo ainda estaria sonhando com um ‘9’ dos sonhos. O Atlético está satisfeito com os jogadores da posição, mas vê com olhos a contratação de um artilheiro raiz, que faça muitos gols sem dificuldades. Não à toa o centroavante Gilberto, do Bahia, ganhou força nessas últimas semanas.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Inúmeros portais de MG noticiaram que o jogador teria entrado no radar do Atlético. O repórter Lucas Tanaka entrou em contato com algumas pessoas do Bahia, que frisaram: “O jogador não está à venda. Se quiser levar, terão de pagar a multa”. Ainda segundo o jornalista, a pedida solicitada seria de R$ 22 milhões de reais. O contrato de Gilberto se encerra em dezembro deste ano.

Diego Costa, Borré e até mesmo Roger Guedes (que não é centroavante) foram cogitados e especulados, mas a diretoria optou por ocultar os nomes estudados. A ideia é manter os alvos em sigilo total.