Exigências do Volta por liberação de Alef Manga são expostas e Vasco é avisado: “Não é nada absurdo”; VP bate no peito em negociação

O Vasco, mesmo tendo T. Reis no elenco, já pensou em trazer um novo ‘9’. O jogador chegaria pra disputar posição no time titular e ser mais uma opção no plantel do treinador Marcelo Cabo. Neste último fim de semana, o nome de Alef Manga, artilheiro do Carioca (média de 1 gol por jogo), foi cogitado. Não à toa o seu próprio empresário confirmou que a equipe de São Januário é uma das interessadas no atleta de 26 anos.









“Há um volume muito grande de clubes interessados no jogador. Posso te adiantar que tem uns três clubes de Série B e uns cinco de Série A. Não descartei nenhum deles até agora. No final do Carioca, ele estará na Série A ou na Série B. O importante é ele jogar em um clube que consiga resolver o problema de gols”, pontuou Marlei Feliciano, empresário do jogador e CEO da Pantera Sport em entrevista ao site ESPN.com.br.

A multa rescisória de Manga, aliás, foi revelada por um dos diretores do Volta na tarde desta 3ª (6). “Não temos interesse no empréstimo do Alef, nem em uma segunda venda. Ele tem uma multa em cerca de R$ 2 milhões e meio. A gente entende que não é nada absurdo. É enxergar o que ele está jogando”, frisou o VP Flávio Horta. O mesmo, ainda em contato com o ‘Atenção Vascaínos’, desmentiu qualquer acerto ou contato do Vasco.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Nesta altura do mercado, é pouco provável que o time comandado por Marcelo Cabo faça esse investimento. O atacante Tiago Orobó, do Fortaleza, foi um dos cogitados. O jogador tem contrato com a equipe de Enderson Moreira até o meio do ano que vem. Horta também garantiu que não há nenhuma proposta por Manga, que segue no Voltaço. O camisa 11 vem levando o clube do interior do Rio para a ponta da tabela do Campeonato Carioca.

Números de Alef Manga pelo Volta Redonda:

18 jogos

15 gols