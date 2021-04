“Existe uma lacuna de provar a Europa”; Arrascaeta abre o jogo em meio a imbróglio no Fla e confirma tratativas com diretoria

O meio-campista De Arrascaeta brilhou com a camisa do Flamengo no meio de semana. Na última terça-feira (20), o uruguaio marcou um belo gol de fora da área para garantir a vitória diante do Vélez Sarsfield, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O tento decisivo vem em meio a muitas especulações nos bastidores.









A diretoria do Mengão deseja ampliar a permanência do meia na Gávea e já procurou o empresário do uruguaio, Daniel Fonseca. Após ser decisivo na Libertadores, o próprio Arrascaeta abriu o jogo em entrevista à rádio uruguaia “Sport 890”. O camisa destacou o privilégio de vestir a camisa rubro-negra, mas também apontou para o sonho de atuar no futebol europeu.

“Com o Flamengo estamos conversando pela renovação. O clube quer muito que eu esteja aqui e estou muito feliz com a vida que tenho. Tenho contrato até dezembro de 2023. Existe uma lacuna de provar a Europa, mas estou muito feliz no Rio de Janeiro e jogar por uma potência como o Flamengo é um privilégio“, disse.

Arrascaeta: envolvido em especulações (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)



Logo após o desembarque da delegação no RJ, na quarta-feira (21), o vice-presidente flamenguista, Marcos Braz, respondeu sobre a situação. “Fez mais um golaço, como muitos outros. Fez mais um jogo acima da média como sempre fez. Tanto é que quando fomos comprar pagamos uma quantia considerável. Não há nenhuma surpresa. Tenho certeza que na hora certa vamos chegar a um denominador comum. E essa história que é muito mais espuma do que outro tipo de problema, vai acabar“, avaliou.

Ele é a cara do Flamengo, é inimaginável pensar e ver O Flamengo sem O Arrascaeta, craque é craque, e tem que ser feito o máximo de esforços possíveis! — PieroChief (@PieroChief)

April 21, 2021





Outro que falou abertamente do assunto foi o técnico Rogério Ceni, que vê o uruguaio bem ambientado no clube. “A situação de Arrascaeta não me preocupa. Conheço o caráter do jogador. É ídolo e nunca demonstrou algum problema. Ele teve uma lesão, foi desfalque e se recuperou bem. Vejo que é feliz aqui, é considerado pelo torcedor e pela diretoria“, afirmou.