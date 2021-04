Exportações do agro batem recorde em março

O mês de março trouxe resultados animadores para a economia nacional. E o desempenho do agronegócio é o responsável pela boa notícia. As exportações desse segmento bateram recorde para o mês de março, alcançando US$11.57 bilhões.

Até hoje, as exportações de março tinham chegado a US$10 bilhões em toda a série histórica, desde 1997. O valor é 28,6% superior aos US$ 9 bilhões registrados no mesmo período de 2020.