extrato de contrato com a banca publicado

Mais um passo foi dado rumo ao concurso CRF MA (Conselho Regional de Farmácia do Maranhão). A banca Quadrix, outrora definida com organizadora, teve contrato assinado com a entidade. O próximo passo, desse modo, é a publicação do edital.

Vale o registro de que o último edital publicado pelo conselho foi no ano de 2019, e tinha na organização a banca Sousândrade. Esse edital acabou suspenso em 12 de fevereiro de 2020. Nesta matéria, você irá conferir as principais informações da seleção.

Concurso CRF MA: panorama

No edital suspenso do concurso CRF MA havia a previsão do preenchimento de 40 vagas de nível superior (imediatas e formação de cadastro de reservas), nos cargos de analista (diversas especialidades), consultor, contador e farmacêutico (consultor e fiscal). Confira:

Os cargos exigem nível superior de escolaridade, cujos salários vão de R$ 2,5 mil até R$ 5,2 mil. As inscrições seriam realizadas entre março e abril, com taxa no valor de R$ 100. A prova objetiva estava agendada para ser aplicada no dia 17 de maio de 2020.

Dentre as disciplinas exigidas naquele edital, estavam presentes as de português (15 questões), informática (cinco questões) e conhecimentos específicos (20 questões). O Direção Concursos está observando o desenrolar do certame.

