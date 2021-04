F1 2021 é anunciado para julho com upgrade next-gen gratuito

Em nota, a Eletronic Arts anunciou nesta quinta-feira (15) o lançamento de F1 2021, junto a um trailer cinematográfico para dar um gostinho do que vem por aí.

Previsto para chegar no terceiro trimestre deste ano, F1 2021 terá upgrade gratuito para a nova geração, além de diversas tecnologias compatíveis com o PS5 e Xbox Series S/X. O primeiro título de Fórmula 1 a ser publicado pela EA após a aquisição definitiva da Codemasters foi revelado com muitas novidades, incluindo modos de jogo, pistas inéditas e todos os pilotos e veículos da última temporada do esporte.

Na edição 2021, será possível jogar o modo carreira do início ao fim com um amigo, seja de forma cooperativa ou competitiva. Segundo a publisher, o modo dará total liberdade sobre as assistências e poderá ser acessado em níveis de dificuldades feitos para novatos e veteranos.

A grande novidade do game fica por conta da inclusão do “Breaking Point”, um modo história em que será possível experimentar as principais fases profissionais de uma estrela em ascensão. Assim, os jogadores conhecerão os detalhes da vida nos bastidores e dentro dos circuitos, incluindo “as rivalidades, emoção e dedicação necessárias para competir no mais alto nível”.

Além de upgrade gratuito para todos os donos de cópias no PS4 e Xbox One, F1 2021 terá suporte a tempos de carregamento mais rápidos e aprimoramentos visuais. Até o momento, nada foi detalhado sobre o suporte às tecnologias do DualSense ou sobre as especificações de fps e resolução, então resta esperar mais informações em breve.

F1 2021 será lançado em 16 de julho para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.