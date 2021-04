Fã-clube de Senna propõe boicote a livro de Flavio Gomes, que rebate: ‘Tão ridículo quanto a devoção deles’

O jornalista Flavio Gomes lança um livro onde conta os bastidores do GP de ímola de 1994, que ficou marcado pela morte de Ayrton Senna, sob a ótica dele mesmo, que era repórter e estava presente no autódromo, na época. A obra “Ímola 1994 – A trajetória de um repórter até o acidente que chocou o mundo” não foi bem recebida por um fã clube se Senna, que afirmou que Flavio desrespeita a história do piloto.

– Quem gosta e respeita o Automobilismo, a F1 e Ayrton Senna, não alimenta e não dá dinheiro para quem não tem o mínimo respeito, fala mal e conta histórias de conteúdo duvidoso – diz a mensagem da página ‘TAS – Torcida Ayrton Senna’, complementada com as hastags ‘#babaca, #frustrado e #enrustido’.

Flávio compartilhou um print da postagem do fã clube no Instagram e afirmou que a critica era uma ‘glória eterna’ para ele.

– Ah, gente, isso aqui é a GLÓRIA ETERNA! Não vou ver sozinho! – disse.

Em seu canal no youtube, o ex-Fox Sports e ESPN afirmou que o livro aborda as dificuldades da cobertura do acidente que matou Senna e não o atleta. Em entrevista ao ‘Uol Esportes’, o jornalista chama o boicote de ‘ridículo’ e critica a devoção dos integrantes do fã-clube ao piloto, os chamando de ‘lunáticos’.



– Nem leram o livro. Leram um trecho que, no fundo, humaniza o ídolo deles — um cara que na mente doentia desses doidos não falava palavrão e jamais faria uma sacanagem inofensiva. São incapazes de entender isso. Uns birutas que não merecem muita atenção – disse.

– O livro sequer é sobre Ayrton Senna. Nem isso conseguem entender. Não tem foto dele na capa, não uso seu nome no título. Fazem parte da Igreja Sagrada da Sexta Marcha. Propor um boicote a uma obra essencialmente jornalística é algo tão ridículo quanto a devoção deles. Quero é distância desses lunáticos – completou.

Em fevereiro deste ano, o jornalista afirmou que os mais jovens que afirmam que Ayrton Senna foi o maior piloto de todos os tempos e que desmerecem Schumacher e Hamilton idolatram um homem que não foi ‘herói de nada’. Na opinião dele, Senna também cometia erros.