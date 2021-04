Fã de Harry Potter recria Hogwarts em Valheim

Os jogadores de Valheim sempre se demonstraram muito talentosos na hora de construir suas bases, mas é ainda mais impressionante quando os vemos recriando algo que existe na vida real ou mesmo na ficção. O caso mais recente é o de um fã de Harry Potter que simplesmente decidiu recriar Hogwarts no jogo de sobrevivência e não estamos falando só do prédio principal da escola de magia.

Conhecido como Zabore no Reddit, esse fã começou a construir vários dos estabelecimentos mais famoso que vemos em Hogwarts. Isso inclui algumas partes da escola, a casa de Hagrid e o campo de Quadribol, por exemplo. É claro que por se tratar de uma construção muito trabalhosa, ela ainda está em progresso e várias partes permanecem inacabadas.

A construção inicial da escola já está impressionanteFonte: Valheim/Reprodução

Ainda assim, o trabalho inicial já está bem incrível e nos dá uma amostra do que podemos esperar quando ele concluir esse projeto. É claro que vale mencionar que esse jogador usou o modo de debug (que pode funcionar como um tipo de modo criativo) para não ter que ir atrás de centenas de materiais a todo momento.

O campo para jogar Quadribol também ficou excelenteFonte: Valheim/Reprodução

Segundo Zabore, ele ainda quer tentar recriar a Floresta Proibida, algo que não deve ser tão difícil de fazer na região da Black Forest do game. Ao que tudo indica, todo esse projeto foi inspirado por outras construções similares já vistos no jogo, o que inclui a recriação do Coliseu, áreas de Skyrim, World of Warcraft e até O Senhor dos Anéis.

E você, já iniciou a sua aventura viking assim como os outros cinco milhões de jogadores que adquiriram Valheim este ano? Comente abaixo que tipo de construções ou recriações ainda gostaria de ver no título!