Fábio Luciano ‘pega pesado’ com Arrasca e vai além: “O empresário não é seu dono”

A torcida do Flamengo está apreensiva de Arrascaeta. O uruguaio é considerado um jogador muito acima da média e imprescindível para o Rubro-Negro. O que está 'pegando' nesse momento é a postura do seu empresário, que bate o pé e deseja uma posição do Mengão sobre a valorização salarial do camisa 14 e ainda a compra de mais um percentual dos direitos econômicos do atleta.









De forma oficial, o Mengão alega que o astro não jogou o clássico contra o Vasco por causa de uma contusão, que é leve, mas não teria necessidade de colocá-lo no sacrifício. As conversas com o representante do jogador seguem, mas ainda não existe uma previsão de quando o acordo possa sair, apesar da pressa do agente.

O ex-zagueiro do Mengão e atual comentarista dos canais “Disney”, Fábio Luciano, não aliviou para Arrascaeta e a declaração foi considerada muito forte. Na web, vários rubro-negros concordaram com o posicionamento do ex-jogador e cobram uma postura mais decisiva do meia-atacante.

Melhor comentário q ouvi até hj sobre isso. O cara tem contrato recebe em dia para o empresário chegar e falar para ele n jogar?Ele obedece o empresário ou segue o contrato q assinou? Estou com a diretoria nessa,já vi o Fla se ferrando em oferecer salários altos e se endividar. — Lucas Martins (@LucasMartinsFla)

April 16, 2021





“Arrascaeta, não é hora de pedir aumento, não é hora de se desgastar com o Flamengo. O empresário não é seu dono, ele é seu funcionário é você quem manda nele. O País está sufocado, você tá feliz no clube e ganha muito bem, não é hora disso”, disse.

Arrasca está muito feliz no Flamengo e nunca demonstrou descontentamento. O problema sempre foi com seu empresário, que já não é muito bem visto no mundo do futebol pela sua personalidade forte. No Cruzeiro, ele tirou o craque da Toca da Raposa e o atleta não se reapresentou para os treinamentos. No final das contas, o jogador foi contratado pelo Mengão.