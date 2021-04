Facebook adotará nova medida para coleta de dados

Nesta quarta-feira (21), o Facebook anunciou que vai passar a adotar novos protocolos em relação a anunciantes sobre a coleta de dados de usuários. Com as mudanças em relação às ferramentas de publicidade da rede social, agora passa a tomar medidas que podem limitar a eficiência com que os anunciantes podem utilizar as informações dos perfis.

Vale ressaltar que a Apple lançou uma atualização do iOS 14.5, de modo que o Facebook ficou em desconformidade com o aplicativo de rastreamento de transparência utilizado na Apple, que é o App Tracking Transparency. Mas a maior companhia de mídia social do mundo reagiu e já anunciou essa mudança de protocolo para não ficar para trás.

Só para se ter uma ideia do que esse recurso novo da Apple representa, o App Tracking Transparency permite que os usuários da nova atualização de software do iPhone – que deve entrar em vigor na próxima semana – possam bloquear o rastreamento dos anunciantes que acontece em diversos aplicativos a todo momento.

Publicidade mais eficiente no Facebook precisa de informações dos usuários

O objetivo do aplicativo da Apple é trazer uma maior segurança às informações dos usuários, além de defender os direitos de privacidade de dados de seus clientes. Com essa posição, a Apple também acaba tendo diversas críticas do próprio Facebook, uma vez que a empresa de mídias sociais acaba se beneficiando do acesso a esses dados.

Além do Facebook, outros tipos de empresa também criticam a adoção desses tipos de recursos, principalmente quando se trata de aplicativos ou startups, cuja forma de negociação e geração de receita possa depender em boa parte desses recursos de publicidade

As empresas que trabalham com publicidade precisam das informações de usuários para construir perfis de interesse na hora oferecer produtos e serviços de forma direcionada através de algoritmos, sendo assim, conseguem realizar vendas e fechamentos de contratos com maior eficiência.

Tecnologia para bloquear o rastreio de dados no Facebook

Com mudanças e restrições nas ferramentas de anúncio que são utilizadas pelo Facebook, os anúncios apresentariam uma limitação para chegar até seu público-alvo, algo que antes favorecia a medição sobre o sucesso do alcance de uma publicidade.

Busca-se então esse meio termo entre o favorecimento de anunciantes e a proteção total da privacidade dos usuários, que também é algo que tem sido bastante discutido não só pelas empresas, mas também pelos clientes dessas plataformas, que passaram a ficar mais exigentes nesse sentido.

Por conta dessa exigência dos usuários em ter a privacidade dos seus dados garantida, o Facebook passou a procurar por mais investimentos em novas tecnologias que possam reduzir esse acesso e coleta de dados das pessoas e estar em conformidade com uma das suas “grandes concorrentes” no setor de mensagens, conforme classificou Mark Zuckerberg sobre a Apple em janeiro de 2021.

Sabe-se também que o Facebook apoia os pequenos desenvolvedores que são afetados pela política de restrição de acesso a informações, uma vez que tanto o gigante das mídias sociais, como a Apple acabaram se envolvendo com as taxas de comissão dos fabricantes do iPhone, que são cobrados dos apps listados em aparelhos que utilizam o sistema iOS.