Facebook e Messenger vão integrar mensagens

Nesta quinta-feira (15), o Facebook anunciou que chegou no Brasil a integração das mensagens do Instagram e do Messenger para os usuários das plataformas. Desde setembro do ano passado a novidade foi lançada, porém, estava em teste em outros países.

Os usuários do Instagram poderão começar conversas e chamadas de vídeo com outras pessoas que estão usando o Facebook e vice-versa. Mesmo que um dos conectados não tenha conta em uma das redes sociais, a chamada será realizada normalmente.

O novo serviço não se trata de uma fusão nas caixas de entrada dos aplicativos Messenger e Instagram, mas sim de uma possibilidade de comunicação entre as plataformas.

Como usar o novo serviço?

Para os usuários do Instagram, na página inicial estará a opção de integração, e para utilizar basta selecionar o botão de “atualizar”. Já para os usuários do Messenger, a opção já será implementada na plataforma, bem como aqueles que baixarem a partir de agora os aplicativos.

Entretanto, os cidadãos que não quiserem permitir a nova comunicação, poderão desativar a modalidade. Para isso, basta acessar as configurações de privacidade dos aplicativos, clicar na opção de controle de mensagens e selecionar os amigos que devem aparecer na lista de conversa.

O que mudou?

Os recursos do Messenger serão adicionados a página de mensagens do Instagram, incluindo o serviço de “Assistir Juntos”, que permite a visualização simultânea de vídeo durante uma chamada de vídeo.

O Instagram também recebeu a opção de encaminhamento de conteúdo, de responder mensagens específicas, personalizar cores do chat e responder com emojis em reações personalizadas.

Confira a seguir a lista de todos os recursos que estarão no Instagram e Messenger: