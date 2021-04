Facebook investe US$ 5 milhões para atrair jornalistas independentes

O Facebook confirmou nesta quinta-feira (29) que fará um investimento total de US$ 5 milhões em forma de pagamentos para jornalistas independentes de várias regiões do mundo. O objetivo da plataforma é ampliar a atuação da rede social como um espaço de publicação de conteúdo, além de monetizar em cima desses materiais e atrair novas audiências.

Segundo a agência de notícias Reuters, a medida é uma estratégia do Facebook na briga contra empresas focadas em newsletters por email, como o Substack.

O diferencial é que os profissionais escolhidos, além de não pertencerem a veículos tradicionais, serão pessoas que “frequentemente são uma voz solitária cobrindo toda uma comunidade”.

Pluralidade de vozes

A plataforma em si foi anunciada pelo Facebook em março de 2021 com a promessa de priorizar matérias sobre ou focadas em audiências negras, latino-americanas, indígenas e asiáticas, entre outras comunidades que não possuem uma fonte de notícias própria e de alta visibilidade.

Os jornalistas serão pagos para usar as ferramentas do Facebook, incluindo planos de assinatura com valores fixados pelos escritores. O International Center for Journalists e o National Association of Hispanic Journalists, que ficam na capital norte-americana de Washington, serão as primeiras parceiras oficiais do serviço.



