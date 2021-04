Facebook recruta para seu programa de estágio internacional

Quem nunca sonhou em trabalhar no Facebook que atire a primeira pedra! E esta pode ser a oportunidade que você estava esperando para realizar seu desejo. O conglomerado estadunidense de tecnologia e mídia social anunciou a abertura das inscrições de seu programa de estágio internacional. Com sede em Menlo Park, Califórnia, a empresa vai recrutar mais de 40 profissionais latino-americanos.

As chances são para profissionais com desejo de atuar como Engenheiros de Software e Engenheiros Front End. No entanto, é fundamental ter disponibilidade de mudança, uma vez que as vagas são para trabalhar nos escritórios do Facebook nos Estados Unidos e Reino Unido. Além disso, o programa apenas aceita estudantes atualmente matriculados em um curso de ensino superior, mas já em processo de obtenção do diploma, seja ele de Bacharelado ou Mestrado em Ciências da Computação e áreas relacionadas.

Ainda, é preciso ter, no mínimo, um ano de experiência com Perl, Java, Php, Python ou C++ e facilidade ??para se comunicar em inglês. Com duração de 12 semanas e uma possibilidade real de contratação no final, a depender do desempenho, o programa tem início previsto para 2022. Os estudantes poderão, inclusive, escolher entre 10 possíveis datas entre janeiro e setembro, dependendo do cronograma da universidade.

O programa, que já acontece há algum tempo, recrutou, desde 2015, cerca de 380 estudantes latinos.

Como se inscrever para programa de estágio do Facebook

Os interessados em concorrer à uma vaga para a posição de Software Engineering nos EUA devem clicar aqui. Já para as funções de Software Engineering e Front End Engineering no Reino Unido, as inscrições serão realizadas neste link.

Os contratados receberão salário competitivo e terão direito, ainda, à acomodação, transporte, refeições, academia, plano de saúde, eventos, mentoria e equipamentos (celular e computador). Os trâmites de visto e a viagem de ida e volta também serão custeados pelo Facebook.