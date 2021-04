Fácil de fazer: Aprenda a receita de omelete de forno para preparar em casa

Modo de Preparo

Misture o leite com a farinha em um copo até dissolver bem

Use uma tigela para misturar bem os ovos

Coloque o leite com a farinha e misture

Adicione a cebola, o tomate, a mussarela, o pimentão, o brócolis (ou os opcionais), o cheiro verde e o tempero e mexa

Disponha a mistura em uma assadeira untada com manteiga e farinha

Asse em um forno pré-aquecido por 30 minutos em fogo médio ou até dourar em cima.