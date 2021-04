Fácil e irresistível: aprenda a fazer pão de queijo mineiro com calabresa

Inovar na cozinha é a palavra chave durante este período de isolamento social e fica melhor ainda com uma receita com um sabor irresistível em mãos. O chef Henrique Escábia, consultou da Sabor das Índias, ofereceu uma receita deliciosa de um pão de queijo mineiro com calabresa e pimenta biquinho. Confira!

Foto: Divulgação



Receita de pão de queijo mineiríssimo com calabresa e pimenta biquinho

Receita do chef Henrique Escábia, consutor da Sabor das Índias

Tempo de Preparo: 1h20min

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 20 unidades

Utensílios: Liquidificador/mixer, ralador, forminhas empada alumínio/silicone, concha, xícaras de medida, concha e espátula de silicone.



Ingredientes

340g ou 3 xícaras de chá de Polvilho azedo

200ml ou 1 xícara de chá de Óleo de soja

200ml ou 1 xícara de chá de Leite

3 unidades de Ovos

60g ou 1/3 xícara de chá de Patê de Pimenta Biquinho

90g ou 1 xícara de chá de Queijo ralado Meia Cura

60g ou ½ xícara de chá de Calabresa /paio moída/ralada

50g de Manteiga para untar

1 pitada de Sal



Modo de Preparo

Coloque no liquidificador o óleo, leite, os ovos, o sal e metade do polvilho. Comece a bater e vá acrescentando o restante do polvilho azedo e metade do queijo ralado. Se for utilizar o mixer, coloque tudo em uma vasilha redonda média e bata até ficar homogêneo.

ré-aqueça o forno a 180°C e unte as forminhas com manteiga.

Misture a massa base o restante do queijo ralado, o patê de pimenta biquinho e a calabresa. Misture bem até que fique homogêneo.

Coloque a massa nas forminhas untadas apenas para cobrir o fundo da forma, ¼ da altura, a massa cresce bastante, se colocar muito pode vazar.

Leve ao forno por 40 minutos ou até que cresça na altura da borda da forminha e fique dourado.

Dica: Caso goste que o pão de queijo fique mais oco por dentro, as formas menores são melhores opções, mas se prefere um pão de queijo mais massudo, coloque em formas maiores e mais altas.

Tempo de forno pode variar de acordo com tamanho de forma escolhida e forno utilizado (elétrico, gás).

Montagem

Retire das forminhas e sirva quente com um cream cheese, requeijão ou creme de ricota.