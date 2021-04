Faculdade baiana oferece bolsas de estudos integrais para negros; saiba como se candidatar

A Faculdade Baiana de Direito e Gestão está com inscrições abertas para o programa que concede bolsas integrais para estudantes autodeclarados negros e pardos. As oportunidades são para aqueles que fizeram o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em escola particular.

Para mais informações, acesse o edital através da página da internet https://faculdadebaianadedireito.com.br/edital-programa-de-bolsas-etnico-raciais/.

O candidato irá passar por uma pré-seleção, que consiste em três etapas: preenchimento do formulário, envio do desafio escrito e a entrevista. Se for aprovado em todas as fases da seleção prévia, será selecionado para realizar de forma gratuita o vestibular 2021.2 da Faculdade Baiana de Direito e Gestão.