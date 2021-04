Facundo Farías, do Colón, vira desejo do Palmeiras e empresário entrega tratativas; Abel quer um meia e dois atacantes para fechar o elenco para temporada 2021

Embora esteja encontrando muitas dificuldades, o Palmeiras segue observando o mercado da bola de olho em reforços para o técnico Abel Ferreira. O comandante sonha em contar com mais um meio-campista e dois atacantes, sendo um deles um jogador que atue pelas beiradas e outro que faça sombra ao camisa 10 Luiz Adriano. Porém, até agora, o Palestra só anunciou o volante Danilo Barbosa por empréstimo até dezembro.









Para o ataque, o Alviverde Imponente tem dois alvos definidos. O centroavante Taty Castellanos, do New York City e Ademir, do América Mineiro. Mas os dirigentes dos clubes pelos quais pertencem os jogadores tem feito jogo duro até o momento. Prezando a austeridade financeira, o Palestra não deve subir a oferta para nenhum dos dois atletas.

No meio de campo a situação já não é vista como prioritária no momento. Até por isso o diretor-executivo Anderson Barros segue analisando nomes que se enquadrem a nova filosofia do atual elenco e que também se encaixem ao que o clube paulista pode pagar nesse período de incertezas do futebol e da economia.

INFO ��⚠️ Em entrevista para a @radiolt10 da ����, ANDRÉ CURY afirmou que o Palmeiras teria interesse na contratação do meia FACUNDO FARÍAS O meia, de 18 anos, joga no Colón e é considerado uma grande promessa do país Recentemente Cury, tentou levá-lo para o Flamego ���� pic.twitter.com/ixCp2XoFbT — INFOS Palestra ⓟ �� ���� (@Infos_palestra)

April 5, 2021





Depois de flertar com o meio-campista Atuesta, o Maior Campeão do Brasil tem outro alvo: Facundo Farias, de apenas 18 anos. Segundo o empresário André Cury em entrevista para rádio LT 10, o Verdão estuda uma possível oferta para o argentino que atualmente defende o Colón, da Argentina. O profissional é considerado uma das grandes promessas do futebol sul-americano.

Ainda sem os reforços pedidos pelo treinador, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (7), para a partida de ida da final da Recopa Sul Americana contra o Defensa Y Justicia, na Argentina, às 21h30. O jogo da volta está marcado, a principio, no próximo dia 14 de abril em Brasília.