Fiuk revelou que não é fã de todos os recados que Tiago Leifert, apresentador do BBB21, faz para a casa nos dias de eliminação. “Tem horas que o Tiago solta aqueles bagulhos… ‘Tem gente que só tá esperando bater no paredão’, ele fala umas besteiras…”, reclamou Fiuk em conversa com Caio Afiune na noite desta sexta-feira (9).

Após alguns segundos de silêncio, porém, o filho de Fábio Júnior tentou voltar atrás: “Besteira, assim, com todo respeito, né, Tiago?”. O fazendeiro concordou com o colega: “É mesmo, é trem que martela a gente”.

Pouco antes, a dupla conversava sobre o lado negativo de se tornar líder no reality show, posição ocupada por Caio nesta semana. Fiuk relembrou a ocasião em que votou em Projota, fazendo com que o rapper fosse eliminado no paredão de dias depois: “Se o Projota tivesse voltado, ele tava na minha cola até agora”.

“Não vou negar que, independentemente se é o Projota ou outra pessoa, sempre falaram esse negócio do líder. Sobre a responsabilidade de pôr e tirar. Então, pelo menos por esse lado, fiquei tranquilo. Fiquei mal por ser ele”, concluiu o ator.

Fiuk e Caio já chegaram a levar uma bronca de Tiago Leifert por fumarem logo após a realização de uma Prova do Anjo vencida por Projota na área externa do BBB21 em 13 de março. Na disputa realizada nesta sexta-feira (9) o apresentador fez outra reclamação com os participantes do programa, após brincadeiras durante a explicação: “[Já são] 11 semanas de programa. Não dá mais.”

