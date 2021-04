‘Falaram pra eu estourar a bola…’

O meia-atacante Kelvin é famoso pelo gol no último segundo de um clássico entre Porto e Benfica que deu o título do Campeonato Português para os portistas. Recentemente, porém, o jogador, que também venceu a Copa do Brasil de 2015 pelo Palmeiras, voltou a ser notícia por um motivo curioso: o chá revelação de sua filha.

Em uma brincadeira para descobrir o sexo do bebê de sua esposa, que está de 9 meses, Kelvin tinha que estourar uma bola de futebol. Para isso, o recém-contratado pelo Vila Nova decidiu dar um chutão para o alto e não só não estourou a bola, como a isolou para o vizinho. O vídeo do mommento rapidamente viralizou nas redes sociais.

Em entrevista para Eduardo de Meneses, Kelvin contou os bastidores daquele momento e se divertiu – bastante.

Kelvin chuta para marcar para o Porto sobre o Benfica, em 11 de maio de 2013 Getty Images

“Deram a bola de verdade. Tava treinando o chute. Era para estourar a bola, falei ‘vou logo dar o chute forte, né?’. Mas a mulher que colou a bola, que fez a bola, fez ela muito grossa e eu acabei isolando. Mas no final o vô dela acabou pegando lá no vizinho e deu tudo certo. Na segunda eu falei ‘vou chutar na parede que vai estourar’. Aí chutei na parede e estourou, deu tudo certo”, disse entre risos.

Ao falar sobre a reação de sua esposa, Tamires, que ajoelha no chão de tanto rir, Kelvin também não conseguiu segurar a risada.

“Aquele sorriso de gol contra, né? Se não sabe se ri ou se chora, eu também não sabia o que fazer (risos)”, finalizou.