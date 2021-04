Falcão Bauer anuncia empregos para Atendente em São Paulo

A Falcão Bauer anuncia empregos para os cargos de Atendente. As oportunidades estão divulgadas em caráter temporário com faixa salarial de R$ 1.552 por mês. Os interessados em uma chance com carteira assinada podem assegurar a candidatura, seguindo as orientações, abaixo!

Falcão Bauer anuncia empregos em São Paulo

A Falcão Bauer está divulgando empregos disponíveis em São Paulo. Todas as vagas de emprego anunciadas apresentam caráter temporário de contratação, com período máximo de 60 dias, que contabilizam um salário de R$ 1.552.

As novas vagas de emprego são para o cargo de Atendente e, além da remuneração, possuem alguns benefícios. Dentre eles, estão o vale refeição e o vale transporte. Os únicos requisitos para realizar a candidatura e participar do processo seletivo são:

Apresentar boas habilidades com Excel;

Possuir uma boa dicção;

Ser responsável dentro do ambiente de trabalho;

Apresentar um perfil cordial.

Quando adquirirem a vaga, as principais atividades dos aprovados serão realizar tarefas de atendimento, triagem de ligações, direcionar os recados para as equipes responsáveis, entre outras responsabilidades.

Inscrição

Os candidatos que desejam realizar a candidatura e ter a chance de garantir uma vaga temporária de Atendente na Falcão Bauer, precisam entrar no site de candidatura, e encaminhar seus currículos devidamente atualizados para a etapa de triagem da companhia.

A Falcão Bauer anuncia empregos e é uma corporação que fornece soluções dentro dos ramos de Meio Ambiente, Engenharia, Gás, Petróleo, Certificações e Laboratórios.

O legado da corporação começa na década de 50 e, neste momento, é reconhecida pelas suas unidades especializadas em tecnologia que oferecem os melhores produtos para sua clientela. Suas ferramentas são as mais avançadas do mercado brasileiro atualmente.

