Falcão e o Soldado Invernal: 8 séries nas quais o elenco atuou

Falcão e o Soldado Invernal é uma das séries da Marvel mais populares do momento. Com apenas mais 2 episódios até o seu fim, os fãs já estão sofrendo por dar adeus aos seus personagens favoritos do MCU.

Felizmente, o público pode matar a eventual saudade do elenco em outras produções. Confira agora, portanto, uma lista com 8 séries nas quais o elenco de Falcão e o Soldado Invernal atuou!

8. Anthony Mackie – Altered Carbon

Fonte: Netflix/ReproduçãoFonte: Netflix/Reprodução

O ator assumiu o papel de protagonista em Altered Carbon na segunda temporada. O seriado se passa em um mundo futurista em que as pessoas podem trocar de corpos e viver eternamente.

Onde assistir: Netflix

7. Erin Kellyman – Les Misérables

Fonte: BBC Studios/ReproduçãoFonte: BBC Studios/Reprodução

A líder dos Apátridas já apareceu em diversos projetos britânicos, sendo um dos principais a série Les Misérables. Na adaptação do famoso livro de Victor Hugo, a atriz é a mimada filha de Thénardier, Éponine.

Onde assistir: Starzplay

6. Danny Ramirez – On My Block

Fonte: Netflix/ReproduçãoFonte: Netflix/Reprodução

O ator, que interpreta Joaquin Torres no MCU, aparece nas duas primeiras temporadas de On My Block como o irmão mais velho de Ruby (Jason Genao), Mario.

A série acompanha quatro amigos de infância sobrevivendo às emoções do ensino médio enquanto moram em um bairro perigoso. A produção foi recentemente renovada para sua quarta e última temporada.

Onde assistir: Netflix

5. Adepero Oduye – Olhos que Condenam

Fonte: Netflix/ReproduçãoFonte: Netflix/Reprodução

A irmã de Sam Wilson, Sarah, também pode ser vista em Olhos que Condenam como a ativista Nomsa Brath. O seriado conta a história verdadeira de cinco jovens negros que foram acusados injustamente por estupro.

Criada, escrita e dirigida por Ava DuVernay, a série foi extremamente aclamada pela crítica e pelo público, principalmente por colocar em discussão as injustiças raciais que os negros sofrem nos Estados Unidos.

Onde assistir: Netflix

4. Daniel Brühl – The Alienist

Fonte: TNT/ReproduçãoFonte: TNT/Reprodução

O Barão Zemo é um dos vilões mais amados pelos fãs da Marvel. Quem ficar com saudade do ator pode acompanhá-lo nas duas temporadas de The Alienist.

Em Nova York, no ano de 1896, alguns jovens meninos são assassinados na cidade. Diante da onda de crimes, um policial se junta a um psicólogo, a um ilustrador e a uma secretária para descobrir a motivação dos homicídios.

Baseada no livro de Caleb Carr, a série ainda não foi confirmada para uma nova temporada.

Onde assistir: Netflix

3. Emily VanCamp – Revenge

Fonte: ABC/ReproduçãoFonte: ABC/Reprodução

Antes mesmo de se tornar Sharon Carter, Emily VanCamp já brilhava como Emily Thorne, a protagonista de Revenge.

Como o nome do seriado sugere, a jovem está atrás de vingança contra todos que a fizeram mal. Com muitas reviravoltas e drama, Revenge foi comparada pelos brasileiros com Avenida Brasil.

Onde assistir: a produção já esteve no catálogo da Netflix e Globoplay. Atualmente, só está disponível na plataforma Hulu.

2. Sebastian Stan – Once Upon A Time

Fonte: ABC/ReproduçãoFonte: ABC/Reprodução

Once Upon A Time, ou Era Uma Vez, se passa em Storybrooke, uma cidade no Maine em que personagens de contos de fadas estão vivos, sem se lembrar de quem são de verdade ou de onde vieram

Sebastian Stan fez uma pequena participação na série, aparecendo em seis episódios como Jefferson/Chapeleiro Maluco. Assim como Bucky Barnes, este personagem também tem um passado sombrio.

Onde assistir: Disney+

1. Wyatt Russell e Anthony Mackie – Black Mirror

Fonte: Netflix/ReproduçãoFonte: Netflix/Reprodução

Black Mirror é um dos maiores sucessos da Netflix. A série antológica de ficção científica explora a relação dos humanos com a tecnologia e como isso impacta suas rotinas e vidas.

Tanto o novo Capitão América quanto o Falcão já estrelaram episódios da série. Wyatt Russell apareceu na 3ª temporada como Coope. O personagem é pago para testar um novo jogo de terror, mas as coisas saem do controle.

Fonte: Netflix/ReproduçãoFonte: Netflix/Reprodução

Já Anthony Mackie esteve na 5ª temporada. No capítulo, o ator é um homem casado que chama o seu melhor amigo para jogar um game de realidade virtual. Contudo, ao longo do jogo, a relação entre os dois acaba ficando cada vez mais íntima.

Onde assistir: Netflix

Com só mais dois episódios para o fim da temporada, Falcão e o Soldado Invernal conta com novos capítulos todas as sextas-feiras no Disney+.