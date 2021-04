Falcão e o Soldado Invernal: episódios finais ganham teaser eletrizante

A Marvel e o Disney+ divulgaram, nesta segunda-feira (12), um teaser mostrando cenas inéditas dos dois últimos episódios de Falcão e o Soldado Invernal. As imagens mostram o começo do que deve ser o embate decisivo entre os protagonistas e o personagem John Walker.

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

O vídeo de pouco mais de 1 minuto e 20 segundos mostra a desistência de Sam Wilson do escudo e do manto do Capitão América. Em contraposição, é mostrado o militar John Walker abraçando o legado do herói e se tornando um antagonista.

O 4º episódio exibiu o novo Cap assassinando um dos terroristas do Flag Smashers na frente de dezenas de pessoas, após o grupo matar o seu companheiro Battlestar. A icônica cena final foca no provável vilão segurando o escudo ensanguentado.

O teaser mostra, ainda, Sam Wilson dizendo que não quer que “ninguém mais se machuque”. O “Capitão América do mal” argumenta que os heróis “não querem fazer isso”, enquanto Bucky retruca dizendo que “sim, nós queremos”, no que deve ser o início da luta entre os personagens.

Confira o trailer dos dois últimos episódios a seguir:

Enquanto o 5º episódio ficará disponível no Disney+ a partir da próxima sexta-feira (16), o 6º e derradeiro chega ao serviço de streaming em 23 de abril.