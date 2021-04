Falcão e o Soldado Invernal: fãs têm reação curiosa ao ver Sebastian Stan

Atualmente fazendo sucesso na série Falcão e o Soldado Invernal, Sebastian Stan tem interpretado Bucky Barnes desde o primeiro filme do Capitão América. Stan contou que os fãs da Marvel sempre tentam “ativar” o lado assassino do personagem quando reconhecem o ator nas ruas.

“Longing. Rusted. Seventeen. Daybreak. Furnace. Nine. Benign. Homecoming. One. Freight car”. Essas são as famosas palavras, ditas em russo, utilizadas por Barão Zemo (Daniel Brühl), que quer utilizar o personagem para o mal em Capitão América: Guerra Civil.

“Ativando” o Soldado Invernal em Sebastian Stan

Em uma entrevista para o BBC Radio 1, o ator comentou que a ativação é algo que acontece muitas vezes. “Fãs fazem em cafeterias e em vários outros lugares, sendo sempre um acontecimento muito engraçado e uma coisa boa e honrosa para mim”, disse Stan.

Sebastian stan contou também que ele avisa ao fã: “não, eu não vou me tornar o Soldado Invernal quando você diz isso. Você pode continuar dizendo isso… mas nada de louco vai acontecer”.

Outros assuntos da entrevista com Sebastian Stan

Durante a entrevista, o ator também foi questionado sobre quais dos braços de ferro é o favorito dele. Stan explicou que aquele utilizado em Capitão América: O Soldado Invernal é o favorito dele, mesmo sendo menos flexível e um pouco mais desconfortável.

Ele declarou que o brilho e o design icônico dos quadrinhos tornavam aquele braço de metal em algo especial para ele. Vale lembrar que o atual é feito com a tecnologia de Wakanda e foi dado para Bucky Barnes.

O braço favorito de Sebastian Stan. (Fonte: Marvel Studios/Reprodução)Fonte: Marvel Studios

O episódio 4 de Falcão e o Soldado Invernal ficou disponível no Disney+ nesta sexta-feira (9).