Falcão e o Soldado Invernal inverte papéis e mostra outro lado do Capitão América · .

O quarto episódio de Falcão e o Soldado Invernal continuou com a dinâmica entre os protagonistas e o vilão Barão Zemo (Daniel Brühl) em uma parceria para derrubar os novos supersoldados e mostrou um lado obscuro nunca antes visto de John Walker (Wyatt Russell), o novo Capitão América.

Intitulado O Mundo Está Vendo, o mais novo capítulo do Universo Marvel segue os acontecimentos finais do episódio anterior e mostra Bucky (Sebastian Stan) lidando com a visita inesperada de Ayo (Florence Kasumba), integrante das Dora Milaje de Wakanda.

A chegada de Ayo é uma afirmação de que os wakandianos não se esqueceram das ações de Zemo em Capitão América: Guerra Civil (2016), quando o vilão matou o rei T’Chaka (John Kani), pai de T’Challa (Chadwick Boseman), em um atentado terrorista. Irritada, ela questiona Bucky sobre os motivos que o levaram a soltar o barão da prisão e informa que ele tem apenas oito horas para cumprir o seu objetivo. No final do prazo, as Doras virão atrás do antagonista.

Após o encontro, a série volta seis anos no passado, antes da guerra contra Thanos (Josh Brolin), e mostra o Soldado Invernal durante o seu período em Wakanda para tentar se livrar do controle mental da Hydra. Quem o ajudou no processo de “desintoxicação” foi justamente Ayo, o que torna a decepção para ela ainda maior.

Bucky discute com Ayo sobre Zemo

Com o tempo curto, Bucky retorna ao esconderijo e avisa Sam (Anthony Mackie) e Zemo da presença das Dora Milaje. O trio recebe uma nova pista da posição de Karli Morgenthau (Erin Kellyman) e os Apátridas, e o vilão pergunta ao Falcão se ele tem o que é preciso para cumprir a missão. O herói afirma que sim, mas Zemo reforça que Karli não é uma criança, mas uma supremacista que precisa ser morta.

A dualidade entre heróis e vilões ganha força no diálogo entre os dois. Zemo acredita que o soro dos supersoldados pode corromper os que o recebem, mas Sam o lembra da existência do primeiro Capitão América. Cético, o vilão provoca: “Touché. Mas nunca houve outro Steve Rogers [Chris Evans], né?”.

O trio sai em busca do paradeiro dos Apátridas, e Zemo usa seu charme para convencer uma das crianças refugiadas pelo grupo a dizer o local do velório de uma companheira de Karli, esperando que ela e seus seguidores estarão lá. Ciente do interesse de John Walker em capturar a jovem vilã, Sam pede novamente a ajuda de Sharon Carter (Emily VanCamp) para monitorar a posição do novo Capitão América e Lemar Hoskins (Clé Bennett), o Estrela Negra.

Walker e Lemar encontram e confrontam o trio, que está a caminho para interceptar Karli no funeral. Sam convence o Capitão a aguardar alguns minutos para deixá-lo conversar a sós com a líder dos Apátridas para tentar mudar o seu posicionamento. Mais uma vez, a série aborda a dualidade dos personagens ao apresentar diferentes pontos de vista de como encontrar a paz.

Sam e Bucky no esconderijo de Zemo

Karli acredita que os fins justificam os meios, e que vítimas de seus pequenos atentados não passam de obstáculos para a conquista de um mundo mais igual –os Apátridas lutam pela quebra das fronteiras e a união das nações, movimento que tomou força antes do Blip trazer todos os que desapareceram pelas mãos de Thanos de volta à vida. Sam, no entanto, a convence de que ignorar essas mortes a torna igual a vilões como Zemo.

Impaciente, Walker invade o local onde os dois estão conversando, e uma perseguição se inicia. No final, Zemo acaba ferindo Karli com um tiro na barriga e destrói todos os soros que ela roubou –menos um. Walker surge por trás e nocauteia o vilão, tomando para si o composto e escondendo em seu traje.

Karli consegue escapar, mas percebe que sua missão tornou-se ainda mais difícil sem poder aumentar o seu exército de supersoldados com a perda dos soros. Para piorar, o desconhecido Mercador do Poder continua atrás dos Apátridas e promete matá-la caso os compostos não fossem devolvidos. A líder, então, revela o seu novo plano: separar Sam e Bucky e matar o novo Capitão América.

No esconderijo, Falcão, Zemo e o Soldado Invernal discutem sobre os soros quando são surpreendidos pela visita de Walker e Hoskins, que estão em busca de Karli. Durante a discussão, as Dora Milaje surgem para levar o Barão e vingar seu antigo rei. Elas enfrentam o Capitão e o Estrela Negra em um combate e os derrota facilmente, mas não impedem a fuga do vilão.

Vencidos, Walker e Hoskins conversam sobre o soro, e o Estrela diz que tomaria uma dose sem pestanejar. Para o amigo, o poder não transforma o homem, apenas potencializa quem ele sempre foi.

John e Lemar confrontam Bucky

Encurralada, Karli usa Sarah Wilson (Adepero Oduye), irmã de Sam, para chantageá-lo e convencê-lo a se encontrar novamente com ela. Isso leva o herói e Bucky ao seu esconderijo, e ela convida o Falcão a se juntar ao grupo dos Apátridas já que ele concorda com seus objetivos. A conversa, porém, é mais uma vez interrompida quando Sharon avisa da chegada de Walker em busca da jovem.

Uma nova luta tem início, e o novo Capitão América surpreende aos mostrar uma superforça que nunca teve. Bucky percebe que Walker tomou um dos soros e vê o combate ganhar ares cada vez mais perigosos. O quarteto enfrenta os Apátridas, mas Karli atinge um golpe em Hoskins que o arremessa a um pilar e aparentemente quebra o seu pescoço. O Estrela Negra cai no chão, morto.

Tomado pela raiva, Walker persegue um dos parceiros da vilã até derrubá-lo no chão. Ele insiste que a jovem apareça, o que não acontece. Sem pudor, o novo Capitão América usa o seu escudo e destroça o corpo do rapaz em praça pública, sem notar que estava sendo filmado por inúmeros cidadãos e sob os olhos de Sam e Bucky.

O resultado da atitude de John Walker com certeza terá grande repercussão no próximo episódio e pode colocá-lo na posição de uma nova ameaça aos protagonistas, principalmente agora que seu corpo está com o soro de supersoldado. O desaparecimento de Zemo e a perseguição das Dora Milaje também aguardam conclusões, que devem chegar nos capítulos finais.

Faltam apenas dois episódios para a conclusão da primeira temporada de Falcão e o Soldado Invernal. Eles são disponibilizados no catálogo do Disney+ sempre às sextas.