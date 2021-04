Falcão e o Soldado Invernal: John Walker se tornará vilão? (promo)

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A Marvel e o Disney+ divulgaram um novo teaser para o próximo episódio de Falcão e o Soldado Invernal indicando que John Walker, o novo Capitão América, pode ser um vilão na temporada. Com apenas três episódios restando até o final da série, parece que Sam, Bucky e Walker entrarão em conflito enquanto tentam descobrir mais sobre o sérum que cria os super-soldados.

Confira o trailer do novo episódio a seguir:

Mais detalhes de Falcão e o Soldado Invernal

A série integra a 4ª fase do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel) e acompanha os dois melhores amigos de Steve Rogers, o Capitão América original e que decidiu voltar no tempo para ficar com a sua amada em Os Vingadores: Ultimato.

Agora, John Walker foi escolhido pelo governo americano para dar continuidade ao legado de Steve, mas Sam e Bucky não concordam com a política.

No teaser, Walker aparece se ajoelhando enquanto segura o escudo do Capitão América cheio de sangue. Como nos quadrinhos o personagem é conhecido por levar seu nacionalismo aos extremos, ele pode ser uma ameaça para Falcão e o ex-Soldado Invernal.

No último episódio da série da Marvel disponibilizado pelo Disney+, Walker descobre que Sam e Bucky estiveram na prisão no mesmo dia em que Zemo fugiu. Portanto, ele decide ir atrás dos dois heróis e chega até mesmo a comentar que pode fazer isso por “meios não oficiais”.

E aí, o que você acha que vai acontecer no próximo episódio de Falcão e o Soldado Invernal? Deixe sua opinião abaixo e compartilhe o artigo nas redes sociais!