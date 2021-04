Falcão e o Soldado Invernal: Sam Wilson ganha pôster como Capitão América

Sam Wilson é oficialmente o Capitão América. Falcão e o Soldado Invernal explorou a jornada pessoal do personagem enquanto ele decidia se queria ou não assumir o manto do Capitão América, aceitando o escudo e obtendo seu próprio traje do herói feito pela tecnologia de Wakanda.

No final, a série do MCU se transformou em Capitão América e o Soldado Invernal, embora o novo pôster lançado pela Disney e Marvel Studios mantenha o título original da série.

Anthony Mackie, intérprete de Sam Wilson, em uma entrevista, revelou: “fiquei surpreso que eles me usaram [nas filmagens] porque a gente tem um dublê, um cara que se parece com você que é como um ginasta e ele faz todas essas coisas”, disse sobre ser visto usando o escudo do Capitão América.

“É quando eles dizem, ‘Tudo bem, Anthony, você faz isso.’ E eu, ‘Cara, você viu o que esse cara fez? Como você vai me pedir para fazer isso?’ Então, fiquei surpreso quando vi o trailer do Super Bowl que eles realmente me usaram para jogar o escudo”.

Confira o pôster:

(Disney+/Reprodução)Fonte: Disney+

Mais detalhes sobre Sam Wilson como o novo Capitão América

Sobre o seriado da Marvel, Mackie disse no começo de 2020: “É um grande… quero dizer, nós só temos seis episódios, mas é uma tarefa enorme. É um projeto enorme. E… você sabe, é a Marvel, então as histórias e os personagens estão lá, mas os cenários de ação são tão vastos quanto”.

Com todos os seis episódios disponíveis agora, está claro que Falcão e o Soldado Invernal buscaram conteúdo com qualidade de cinema em sua aventura.

A temporada completa da produção está disponível no Disney+!