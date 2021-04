Falcão e o Soldado Invernal vai ter 2ª temporada? Sebastian Stan comentou!

Em entrevista recente ao Collider, Sebastian Stan, intérprete de Bucky Barnes em Falcão e o Soldado Invernal, comentou sobre a possibilidade da série ter uma 2ª temporada no Disney+. De acordo com o ator, nenhum membro do elenco principal ainda foi consultado sobre o assunto.

“Como de costume, não sei bem qual é o próximo passo. Nunca sabemos realmente. Talvez algumas pessoas saibam”, garantiu ele. No entanto, Stan acrescentou que fará basicamente qualquer coisa que Kevin Feige — o presidente da Marvel Studios — mandar, estando pronto para novos episódios da série.

As especulações em torno de uma 2ª temporada de Falcão e o Soldado Invernal são grandes, tendo em vista que a produção possui uma premissa que poderia se estender com grande facilidade, ao contrário de WandaVision, a primeira série da Marvel no Disney+.

(Disney+/Reprodução)Fonte: Disney+

Dessa forma, novas missões poderiam ser exploradas com Sam (Anthony Mackie) e Bucky no comando, levando em consideração ainda a provável rivalidade com John Walker (Wyatt Russell), o novo Capitão América, e as participações acaloradas do Barão Zemo (Daniel Brühl) e de Sharon Carter (Emily VanCamp).

Falcão e o Soldado Invernal: série da Marvel poderia ter 2ª temporada?

Até o momento, nem a Marvel ou o Disney+ se pronunciaram a respeito da produção de novos episódios para Falcão e o Soldado Invernal.

Vale destacar, nesse sentido, que por fazer parte do MCU, é provável que a série sirva apenas para introduzir algumas histórias e questões que deverão ser desenvolvidas posteriormente em outros projetos.

A Marvel vem desenvolvendo diversos projetos diretamente para o streaming da Disney, incluindo alguns que já tem data de estreia marcada para este ano. Contudo, Kevin Feige deu a entender, em entrevistas recentes, que algumas produções poderiam não servir apenas como minisséries.

Será que vai ser o caso de Falcão e o Soldado Invernal?