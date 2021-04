Falcão e o Soldado Invernal: Zemo dançarino? Veja cena cômica!

Em sua terceira semana, Falcão e o Soldado Invernal decidiu reintroduzir ao mundo o Barão Zemo. Os fãs do MCU estavam bastante animados para ter o personagem de Daniel Brühl de volta.

No episódio, durante a viagem do grupo para Madripoor, todos foram para a pista de dança durante um show de arte, no qual o vilão pôde ser visto se arriscando com alguns movimentos.

Assim, os fãs imediatamente perceberam um comentário que o ator fez sobre existir uma versão mais longa da dança. Após isso, para o deleite do público, a Marvel divulgou uma montagem de uma hora do clipe em questão.

Quando a empresa lançou a versão mais longa no Twitter, muitos fãs enlouqueceram.

Confira a cena cômica:

Daniel Brühl comenta cena de Barão Zemo dançando

Em entrevista ao Toronto Sun sobre o momento viral surpresa da produção do Disney+, Brühl disse que a cena nem estava no roteiro. A ideia surgiu no dia em que estavam filmando, e para ele, só fez sentido considerando as circunstâncias em que se encontravam. No entanto, depois de filmar, ele não tinha certeza se iria para a edição final.

O ator disse: “Isso nasceu no dia e foi improvisado. Eu estava na pista e deveria estar fazendo outra coisa. Então eu vi a multidão dançando e ouvi as batidas e pensei, ‘Zemo precisa se soltar. Ele está sentado em uma cela de prisão alemã há anos. Ele precisa mostrar seus pequenos passos’. Eu pensei que não haveria problema em fazer aquela dancinha. Mas depois que eu a fiz, francamente, eu pensei que eles a cortariam do show. Estou muito feliz, especialmente depois de ver as reações, que ela foi mantida no show”.

Novos episódios de Falcão e o Soldado Invernal são disponibilizados todas as sextas-feiras no Disney+!