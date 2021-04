Falcao García mostra resultado de cirurgia no rosto após fratura em treino

O centroavante Radamel Falcao García segue em processo de recuperação no hospital na Turquia após sofrer uma fratura no rosto durante um treinamento do Galatasaray no último domingo (11).

‘Com a minha companheira de batalha, seguimos em frente, meu amor’, escreveu o atacante após postagem de uma foto da recuperação no Instagram. O atleta aparece com a cabeça enfaixada.

Com 35 anos, Falcao García fraturou o rosto após um forte choque com um companheiro de equipe. A expectativa é que o colombiano receba alta nos próximos dois dias.

Falcao tem sofrido com os problemas físicos ao longo da temporada 2020/21. O atacante esteve de fora do duelo diante do Karagumruk no empate por 1 a 1 pelo Campeonato Turco. O atacante soma apenas 15 partidas, mas com oito gols marcados no período.