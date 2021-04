Falha deixa PSN fora do ar nesta terça-feira (27) [Atualizado]

[Original]: A PlayStation Network, a popular PSN, registrou uma queda e ficou fora do ar no mundo todo no início da noite desta terça-feira (27). Jogadores estavam reclamando que não conseguiam logar no sistema, o que os impediram de jogar online, conversar com amigos e atualizar a lista de troféus.

O site DownDetector registrou um pico de reclamações no Brasil por volta das 18h40 (horário de Brasília). De acordo com o agregador, as principais queixas eram de acesso à conta (45%), seguida de falha geral (37%).

A Sony confirmou o problema em seu site de status do serviço da PSN. A falha afetou praticamente todas funcionalidades da rede, incluindo Gerenciamento da Conta, Jogos e Redes Sociais, PlayStation Video e PlayStation Store.

Ainda segundo o site, o problema foi detectado mesmo por volta das 18h40 e está ocorrendo no PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PS Vita e também na Web, já que também não é possível logar na rede pelos navegadores. “Estamos trabalhando para solucionar o problema assim que possível. Obrigado pela paciência”, diz trecho do site sobre o status da PSN.

Usuários utilizaram o Twitter para falar sobre a situação. Alguns publicaram que o serviço está dando um erro “WS-37398-0”. Na rede social foi possível encontrar reclamações de pessoas de vários países do mundo, incluindo Japão, Alemanha e Estados Unidos.

Apesar de reportar sobre o problema, até o momento a PlayStation naõ informou a causa da queda e em quanto tempo a questão será solucionada.

[Atualizado]: Os jogadores começaram a relatar o retorna à normalidade dos serviços por volta das 19h30, cerca de 1 hora depois do pico de reclamações sobre as falhas.

[Atualizado 2]: A Sony atualizou em seu site de status de serviços que todas as funcionalidades voltaram a ficar normais.