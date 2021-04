Falha na Supercopa pesa e campanha por retorno de Luan no Vasco toma conta do TT: “Manda ele pra jogar a Série B”, brinca torcedor

O Vasco expandiu o leque de opções e trouxe reforços dos mais variados setores nesta janela de transferências: Marquinhos Gabriel (meia-atacante), Morato (atacante), Ernando (zagueiro), Zeca (lateral), Léo Jabá (ponta) e Vanderlei (goleiro) foram contratados.









Se levarmos em consideração os últimos jogadores especulados na Colina, Pássaro está buscando mais um zagueiro. Werley, segundo o ‘UOL Esporte’, está na lista de dispensas. Graça é sondado pela Europa há anos e Castan recebeu sondagens de diversas equipes da Série A, mas optou por permanecer no Vasco com um salário ainda mais baixo.

Nesta última semana, o nome de Luan, do Palmeiras, voltou a circular por São Januário. O zagueiro falhou na final da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, e perdeu a penalidade que poderia ter dado o título para a equipe de Abel Ferreira. No Twitter, vários torcedores do Vasco pediram o retorno do ‘xerife’, que pode estar com os dias contados em São Paulo.

Foto: Fernando Soutello/AGIF



A Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, exigiu a rescisão imediata do jogador. O blog ‘Palmeiras Online’ informou, ainda no último domingo (11), que o Atlético de Cuca já demonstrou interesse pela contratação do zagueiro. “O Luan deve ser punido, manda ele pra jogar a Série B pelo Vasco”, brincou o perfil ‘ALMIRANTE’, no Twitter.

A reportagem do Bolavip Brasil apurou que o salário de Luan e a concorrência na Série A impedem um possível retorno. Representantes do Vasco também deixaram bem claro que a direção não tem interesse no negócio.