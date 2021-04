Fall Guys é adiado no Xbox e Switch, mas chegará com crossplay

A desenvolvedora Mediatonic anunciou que a versão de Fall Guys: Ultimate Knockout para Nintendo Switch e consoles Xbox foi adiada. O lançamento nas plataformas estava previsto para o verão do hemisfério norte, entre os meses de junho e setembro, mas a equipe mudou seus planos.

O adiamento ocorreu por causa da compra da Mediatonic pela Epic Games e a empresa não forneceu uma nova janela de chegada para Fall Guys nas plataformas. Com mais recursos e possibilidades, o time pretende investir mais tempo nas versões do game para Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e Series S.

Fonte: Xbox Wire

“Estamos muito animados com essa novidade, já que a nossa equipe passou a ter acesso a uma gama de novas ferramentas que vão ajudar a melhorar a experiência para todos aqueles em busca de Coroas, dos veteranos do Blunderdome às jujubas iniciantes”, explica a Mediatonic. “Não temos nenhuma data definida no momento, mas estamos aqui e, assim que tivermos alguma novidade, vamos compartilhar tudo com vocês.”

Suporte para crossplay no lançamento

Uma das novidades confirmadas para Fall Guys no Xbox e Switch é o suporte para crossplay. De acordo com a Mediatonic, o atraso no lançamento permitirá que o suporte para partidas entre diferentes plataformas esteja presente desde o lançamento nas novas versões.

A companhia não forneceu detalhes sobre outras novidades que devem chegar para Fall Guys. No entanto, a companhia disse que continuará trabalhando em skins e modos de jogo inéditos para o game.

Quando a Epic Games anunciou a compra do estúdio, a Mediatonic mencionou que Fall Guys também poderia receber outras funções que já estão em jogos como Fortnite e Rocket League. Além do crossplay, a desenvolvedora mencionou que o título pode ganhar um sistema de contas, garantindo progresso compartilhado entre plataformas, e modos de jogo com esquadrões.

Atualmente, Fall Guys está disponível no PC e consoles PlayStation. Apesar de ter sido comprado pela Epic Games, o game para computadores ainda está disponível somente na Steam e pode ser adquirido por R$ 37,99.

A edição para PS4 e PS5 está disponível digitalmente por R$ 83,50. O game foi distribuído sem custos para assinantes da PlayStation Plus em agosto do ano passado e se tornou o jogo mais baixado da história do serviço.