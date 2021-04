Com Alan Empereur expulso, o Palmeiras sofreu para vencer o Universitario em sua estreia pela Copa Libertadores, realizada na noite de quarta-feira. O zagueiro ficou insatisfeito com a atuação do árbitro uruguaio Christian Ferreyra no Estádio Monumental de Lima e usou o perfil no Instagram para reclamar.

Com gols de Danilo e Raphael Veiga, amplamente superior ao Universitário, o Palmeiras tinha a partida controlada. No segundo tempo, já advertido com o amarelo, Empereur acabou recebendo o segundo cartão por falta sobre Novick e deixou o Palmeiras com um a menos.

Na falta que originou a expulsão, Novick levantou na área e Gutierrez diminuiu. Pouco depois, em cobrança de pênalti cometido por Danilo, Gutierrez marcou novamente. Mesmo com um a menos, o Palmeiras definiu a vitória nos acréscimos em cabeçada certeira de Renan.

Empereur publicou mensagem acima no Instagram (Imagem: Reprodução)

“Muito triste e me sentindo injustiçado demais pela falta de critério e exagero do juiz nos meus dois cartões amarelos. Não gosto de falar de arbitragem, mas é difícil digerir uma situação dessas, ainda mais quando se coloca em risco todo um trabalho e preparação. Por fim, feliz pela vitória do time, o que foi o mais importante”, escreveu Empereur no Instagram.

A expulsão no Estádio Monumental de Lima, contestada pelo zagueiro, foi seu segundo vacilo recente no Palmeiras. Na decisão da Recopa Sul-Americana, ele não conseguiu afastar a bola no lance que culminou com o gol da virada do modesto Defensa y Justicia.

Emprestado pelo Hellas Verona até o final de junho, Empereur é bem avaliado por Abel Ferreira e será adquirido em definitivo pelo Palmeiras. Como titular, o defensor teve desempenho consistente na ida pela semifinal da Copa Libertadores (River Plate) e na decisão da Copa do Brasil (Grêmio).