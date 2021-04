Falta de espaço no Flamengo alimenta negociação e Michael entra em pauta no Grêmio; atacante é um dos reservas de Rogério

O Grêmio sonhou alto demais neste início de temporada e esteve próximo de anunciar 3 reforços do futebol internacional: Santos Borré, Rafael Carioca e Douglas Costa (ainda não descartado).









A dificuldade financeira gerada pela pandemia da Covid-19 acabou atrapalhando os planos do clube, que agora observa o mercado nacional com mais carinho. Não à toa dois jogadores do Flamengo foram especulados nesta última semana. Michael e Léo Pereira entraram em pauta no Imortal. Os rumores surgiram depois de algumas notícias da imprensa carioca.

Ceni não utiliza o atleta entre os titulares e uma possível saída não está descartada. O velocista também foi cogitado em Atlético-GO e Goiás, mas não houve negócio com nenhum dos dois times. Michael, inclusive, chegou a entrar na lista de dispensas do Flamengo no final do ano passado – segundo o ‘Esmeraldino.com’.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



O jornalista Venê Casagrande, do ‘O Dia’, informou que a chance de negócio é 0, já que o Flamengo trata o Grêmio como rival direto nas principais competições. A direção do time carioca não pensa em reforçar um grande concorrente e não estaria interessada em liberar Michael neste momento.

O mesmo acontece com o zagueiro Léo Pereira, que também foi cogitado no Imortal. Desta forma, o Grêmio deve buscar seus próximos reforços em outro time, já que o Flamengo não está nem um pouco afim de negociar com o Maior do Sul.