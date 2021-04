‘Falta de respeito com a sociedade’, diz vereadora sobre beijo de Gil e Fiuk no BBB21

Nesta segunda-feira (26), a vereadora Glória Carratte (PL) aproveitou a sessão da Câmara Municipal de Manaus para comentar o beijo de Gil e Fiuk no BBB21. Após o pronunciamento, a vereadora recebeu diversas críticas nas redes sociais.

“Não assisto Big Brother, mas vi nas redes sociais os dois artistas pelados e se beijando. Isso é uma falta de respeito com a sociedade e com as famílias do nosso Brasil”, disse Glória.

A cena citada pela vereadora aconteceu na noite de domingo (25) após a eliminação e formação do novo paredão. Na ocasião, os participantes Gil e Fiuk haviam feito uma promessa: caso continuassem no programa, os dois pulariam nus na piscina. Com a eliminação de Viih Tube, os brothers tiveram que cumprir a promessa, mas cobriram as partes íntimas.

Durante a sessão, Glória ainda fez questão de registrar o repúdio em relação à cena televisionada e pediu a colaboração dos outros políticos presentes para que fizessem o mesmo. Confira vídeo:

Após a fala, considerada por muitos preconceituosa, a vereadora foi duramente criticada nas redes sociais. Em resposta, sua sua equipe publicou uma nota de esclarecimento no Instagram, na qual afirma que a vereadora “não fez juízo de valor em relação à inclinação sexual dos participantes”.

“O repúdio feito pela parlamentar foi referente aos dois participantes terem ficado nus, e, de conseguinte, beijarem-se. O beijo entre duas pessoas nuas, num programa de tal magnitude, não se pode permitir. Seja entre homem e mulher, dois homens ou entre duas mulheres”, escreveu.