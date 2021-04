FALTAM 4 dias para 1ª parcela do auxílio emergencial 2021

Falta muito pouco para o Governo Federal pagar a 1ª parcela do auxílio emergencial 2021. De acordo com o calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal, a primeira liberação vai acontecer já na próxima terça-feira, 06 de abril. Sendo assim, faltam 4 dias para primeira parcela do benefício, a contar desta sexta-feira (02).

O mês de abril vai contar, ao todo, com 12 pagamentos do auxílio emergencial, todos via depósitos. A primeira liberação ocorre por meio do aplicativo Caixa Tem e poderá ser movimentado digitalmente, pagando contas, por exemplo.

O Governo vai gastar, ao todo, R$ 44 bilhões para pagar as quatro parcelas no ano de 2021, que será direcionado para o brasileiro vulnerável, que está passando dificuldade.

CAIXA vai pagar nascidos de janeiro a dezembro em abril

A Caixa vai realizar o pagamento do auxílio emergencial aos nascidos de janeiro a dezembro. É importante salientar que serão realizados 12 pagamentos, começando no dia 06 de abril e indo até o dia 30 do mesmo mês. Os saques deste grupo inicial começarão em maio. Até lá, os beneficiários poderão movimentar os seus recursos por meio do aplicativo Caixa Tem.

Veja o calendário de abril do auxílio emergencial:

06 de abril: Nascidos em janeiro – Primeira liberação

09 de abril: Nascidos em fevereiro

11 de abril: Nascidos em março

13 de abril: Nascidos em abril

15 de abril: Nascidos em maio

18 de abril: Nascidos em junho

20 de abril: Nascidos em julho

22 de abril: Nascidos em agosto

25 de abril: Nascidos em setembro

27 de abril: Nascidos em outubro

29 de abril: Nascidos em novembro

30 de abril: Nascidos em dezembro

Os valores de pagamentos serão os seguintes:

Auxílio Emergencial de R$ 250 para quem? para a maior parte dos beneficiários (casais com ou sem filhos);

para quem? para a maior parte dos beneficiários (casais com ou sem filhos); Auxílio Emergencial de R$ 150 para quem? para trabalhador que reside sozinho (família unipessoal);

para quem? para trabalhador que reside sozinho (família unipessoal); Auxílio Emergencial de R$ 375 para quem? para mulheres chefes de família (famílias monoparentais).

Consulta do auxílio emergencial DATAPREV 2021

A partir desta sexta-feira, 2 de abril, o Governo Federal vai liberar a consulta do auxílio emergencial 2021. A consulta via internet vai vai possibilitar saber se você foi ou não aprovado. Para isso, será necessário acessar o site e informar o CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe.

É necessário, ainda, se atentar, uma vez que mesmo sendo aprovado para receber a primeira parcela, o governo federal poderá cortar o benefício depois. Acontece que o governo federal revisará, mensalmente, todos os cadastros aprovados antes de realizar um novo pagamento, para garantir que o dinheiro não seja recebido por quem não se encaixa nas regras previstas em lei.