Fantástico desmente fake news sobre Paulo Gustavo e tem melhor ibope em um ano · .

No domingo (4), o Fantástico teve a melhor audiência desde março de 2020 ao alcançar 25,0 pontos. Além de abrir com uma entrevista com Regina Casé sobre Amor de Mãe, a edição contou com uma reportagem para desmentir falsas informações sobre o estado de saúde do humorista Paulo Gustavo, internado com Covid-19 desde o último dia 13.

Desde que o ator passou a receber terapia por oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), na última sexta (2), surgiram boatos de que ele havia morrido mas que a família teria ocultado a informação. Em uma reportagem de três minutos, o dominical da Globo mostrou mensagens gravadas por Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, e Susana Garcia, amiga, que não deixaram dúvidas sobre a esperança na recuperação do comediante.

O programa foi mais visto, inclusive, que a edição exibida em novembro. Na ocasião, foram ao ar uma longa entrevista com Xuxa Meneghel e a homenagem a Tom Veiga (1973-2020), intérprete do Louro José, e a atração teve 23,6 pontos.

Veja abaixo as audiências de domingo, 4 de março, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,3 Santa Missa 5,2 Antena Paulista 6,7 Pequenas Empresas Grandes Negócios 8,2 Globo Rural 11,2 Auto Esporte 10,4 Esporte Espetacular 8,7 Temperatura Máxima: Pedro Coelho 11,6 The Voice+ 12,9 Campeões de Bilheteria: Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros 14,7 Domingão do Faustão 18,1 Fantástico 25,0 Big Brother Brasil 21 27,2 Domingo Maior: O Príncipe 13,5 Boletim Rede BBB 10,7 Cinemaço: Mar em Fúria 7,7 Corujão: Califórnia 4,9 Hora 1 4,0 Média do dia (7h/0h): 5,6 Religioso 0,8 Faixa Record Kids 4,6 Cine Maior: Quebrando a Banca 4,4 Hora do Faro 5,9 Domingo Espetacular 10,2 Câmera Record 4,6 Chicago Fire 3,0 Religioso 0,6

Média do dia (7h/0h): 5,8 Jornal da Semana SBT 1,8 Pé na Estrada 2,7 Acelerados 2,4 Sempre Bem 1,8 Notícias Impressionantes 2,7 Domingo Legal 5,9 Eliana 7,4 Roda a Roda 8,3 Tele Sena 7,7 Programa Silvio Santos 6,8 Acusado: Culpado ou Inocente? 2,9 Poder em Foco 1,5 O Crime Não Compensa 1,4 Primeiro Impacto 2,1

Fonte: Emissoras