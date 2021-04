Fantástico sofre falha técnica, e Poliana Abritta chama o intervalo às pressas · .

O Fantástico sofreu com uma sequência de falhas técnicas neste domingo (18). Uma reportagem foi interrompida bruscamente e trocada por outra completamente diferente. Depois, uma tela preta apareceu para o público. Poliana Abritta, então, chamou um intervalo às pressas.

O noticioso exibia uma matéria sobre a foto tirada pelo dinamarquês Mads Nissen e eleita a melhor do ano no concurso internacional Word Press Photo. A imagem foi feita na Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) Viva Bem a Idade que Tem, em Ribeirão Pires (SP), e mostra duas mulheres se abraçando com um plástico no meio para evitar a contaminação da Covid-19.

Durante a entrevista com o fotógrafo, a reportagem foi interrompida. Uma nova notícia, dessa vez sobre hackers que aplicaram golpes no auxílio emergencial, começou a ser transmitida. Após alguns minutos, Poliana apareceu para explicar o que aconteceu.

“Pessoal, vocês devem ter percebido. A gente teve um problema técnico. Vamos agora chamar os comerciais e daqui a pouco a gente volta pra exibir a reportagem do abraço e também a reportagem que foi interrompida agora há pouco do Maurício Ferraz”, informou a apresentadora.

Sem citar novamente o ocorrido, a revista eletrônica voltou do intervalo com uma matéria sobre as gêmeas siamesas Sara e Eloá, que passaram por uma cirurgia e foram separadas em São Paulo. Depois, entrou no ar um especial sobre os 80 anos de Roberto Carlos.

Somente depois disso, Poliana voltou a falar sobre as notícias que sofreram com a pane. “Agora sim. No bloco anterior, a gente teve um problema técnico que interrompeu a exibição de duas reportagens. A gente vai reprisar as duas na sequência. Uma sobre golpes no auxílio emergencial e a outra, que você vê agora, sobre um gesto de amor durante a pandemia que virou a foto do ano”, explicou a jornalista.

Os internautas ficaram confusos com as falhas no Fantástico e repercutiram o ocorrido no Twitter. Veja alguns comentários:

