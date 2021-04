Farmácia Central da Secretaria de Saúde de Penedo recebe medicamentos que estavam em falta

Decom Penedo com Assessoria SEMS

A Farmácia Central da Secretaria de Saúde de Penedo já dispõe dos medicamentos que estavam em falta ou com atraso em sua entrega no município.

O Coordenador da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), Ângelo Mendes, informa que a remessa obtida por meio de processo de compra emergencial já está no estoque da Farmácia Central.

O setor funciona ao lado da UPA de Penedo, das 7h as 19h, local onde a distribuição dos remédios é feita apenas com apresentação de receita médica.

Além dos medicamentos comprados pela SEMS, o estoque também está sendo normalizado com remédios adquiridos pela Prefeitura de Penedo através de consórcio intermunicipal.

“A partir de hoje, estão sendo entregues também os pedidos do Conisul (Consórcio Intermunicipal do Sul de Alagoas), e isso vai gerar uma normalidade no fornecimento desses medicamentos para os próximos seis meses”, acrescenta Ângelo Mendes.

Confira os medicamentos disponíveis na Central de Farmácia de Penedo