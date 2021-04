Farmácia contrata Orientadores de Loja: São 10 vagas abertas

Farmácia contrata Orientadores de Loja em São Paulo. Estão sendo ofertadas, ao todo, 10 oportunidades com remuneração e alguns benefícios, incluindo seguro de vida e auxílio farmácia. Confira essas e outras informações, a seguir.

Farmácia contrata Orientadores de Loja para cargos disponíveis em unidades de São Paulo. Estão sendo disponibilizadas, ao todo, 10 oportunidades dentro do grupo RD Droga Raia. A corporação não divulgou detalhes sobre as remunerações, mas citou alguns benefícios que fornecerá aos futuros profissionais. Veja-os, abaixo:

Auxílio desenvolvimento;

Auxílio academia;

Seguro de vida;

Vale transporte;

Participação nos lucros;

Auxílio farmácia;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Convênio com corporações parceiras.

Além destes, a empresa também irá fornecer vale alimentação e vale refeição para os aprovados no processo de recrutamento. Os interessados que desejam participar do processo de seleção devem possuir mais de 18 anos de idade, ensino fundamental completo e precisa estar disponível para exercer suas funções dentro da escala 6×1.

A farmácia contrata Orientadores de Loja e, dentro da unidade, os colaboradores trabalharão diretamente com os clientes, fornecendo o melhor atendimento para todos, manter a organização no ambiente de trabalho, entre outras tarefas.

Inscrição

Para fazer a inscrição e ter a chance de alcançar uma vaga de Orientador de Loja, basta entrar no site de inscrição e enviar o currículo para a etapa de triagem da corporação. É importante ressaltar que as vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência.

A corporação RD RaiaDrogasil está atuando em mais de 20 estados do território nacional e possui mais de 2 mil postos de atendimento, fornecendo os melhores serviços para toda a clientela.

Quer saber mais sobre as vagas de emprego da semana? Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!