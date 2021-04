Fase de transição em São Paulo é prorrogada até 9 de maio; saiba o novo horário do comércio

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (28), a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo em combate a pandemia do coronavírus. A partir do próximo sábado (1º) até o dia 9 de maio, o horário do comércio e do setor de serviços foi ampliado para funcionamento das 6h às 20h.

O limite de pessoas nos estabelecimentos continua o mesmo, 25% da capacidade, assim como o toque de recolher que é válido das 20h e 5h, essa medida é feita para diminuir a circulação de pessoas à noite. Até sexta-feira (30), os estabelecimentos poderiam abrir no máximo durante oito horas por dia. Com a mudança, não há limite, desde que respeitem o intervalo das 6h às 20h.

Nova etapa da da fase de transição. (Foto: Governo do Estado de São Paulo)



Segundo o Governo de São Paulo, ainda haverá uma mudança no Plano São Paulo, que deverá ser anunciada na semana que vem.

Fase de transição em São Paulo:

Ocupação máxima menor (25%)

Não tem limite de oito horas de funcionamento dos estabelecimentos, porém tem que respeitar o intervalo das 6h e 20h

Toque de recolher válido das 20h e 5h