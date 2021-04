Fatma: Conheça a mais nova série turca da Netflix

Depois de “O ÚItimo Guardião” e “50m²”, a Turquia estreia a sua terceira série original na Netflix. A nova produção chama-se “Fatma”, e conta uma história brutal de uma mulher que, invisibilizada pela sociedade, aproveita a brecha para se tornar uma serial killer.

O enredo conta a saga de Fatma (Burcu Biricik), uma mulher que cria sozinha o filho, que tem espectro de autismo, depois que seu marido desaparece. Ela trabalha como faxineira, e quase nunca é percebida pelos seus patrões ou pela sociedade em geral.









Após algum período e frustrada com a opressão do país, onde as mulheres não têm direitos, ela desenvolve uma habilidade de assassinar homens mal-educados e escapar impune. Dessa maneira, acaba cometendo o crime de forma limpa, sem sequer, deixar vestígios.

No entanto, o que Fatma não contava é que cada vez mais ela mergulha no caos que ela mesmo criou. Ela sabe que esse caminho não tem mais volta, e a polícia começa a suspeitar que há algum serial killer à solta.

No vídeo acima, você tem todas as informações sobre a nova série turca da Netflix, além de também conferir uma crítica a respeito da produção, que tem todos os predicados para se tornar um sucesso na plataforma de streaming.