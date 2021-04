Fatores climáticos: 8 tópicos importantes sobre o assunto

Os fatores climáticos de algumas regiões estão associados com algumas condições naturais ou não e de que forma eles acabam agindo sobre o clima.

Ou seja, um ou mais fatores climáticos podem interagir e influenciar em diversos aspectos como na temperatura, umidade, pluviosidade e deslocamento de ar.

Desse modo, podemos listar como os principais fatores climáticos:

Altitude

Latitude

Continentalidade

Maritimidade

Relevo

Vegetação

Massas de ar

Urbanização

Os fatores climáticos poderão aparecer em questões de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso acompanhe o artigo e saiba mais sobre o assunto!

Principais fatores climáticos

Dentre os principais fatores climáticos podemos destacar os seguintes:

Latitude

Quanto maior for a latitude, menor será a média da temperatura anual. Afinal, os raios solares chegam com maior inclinação em locais mais distantes da linha do Equador.

Em contrapartida, as regiões mais próximas da linha do Equador estão sujeitas a raios solares com menor inclinação e por isso são locais com maior aquecimento.

Por isso, o calor é maior na América Central quando comparado com o Norte da Europa, por exemplo. Assim como no Brasil, a temperatura média anual de Manaus é maior que a de Porto Alegre.

Altitude

O aquecimento do ar acontece através da irradiação, por isso o clima em regiões mais altas possuem temperatura menor.

Desse modo, quanto maior a altitude, menor será a temperatura, por isso em alguns locais as montanhas apresentam gelo de maneira permanente.

Dessa maneira, as temperaturas médias anuais são mais baixas em cidades em áreas de altas montanhas, como por exemplo Campos do Jordão em São Paulo.

Maritimidade

As regiões litorâneas são muito úmidas por conta da influência dos oceanos e geralmente possuem um alto índice pluviométrico.

A umidade nessas regiões vem da evaporação da água dos oceanos que chegam no continente com mais intensidade nas áreas litorâneas.

Continentalidade

O clima em locais distantes dos oceanos tendem a ser mais secos do que as áreas litorâneas.

Isso se deve por conta da pouca ou nenhuma influência de massas de ar úmidas originárias nos oceanos.

Relevo

Locais próximos ou entre montanhas possuem o clima influenciados pelo relevo. Afinal, as montanhas dificultam o deslocamento de massas de ar, influenciando diretamente a umidade e as chuvas na região.

Massas de ar

O clima da Terra é fortemente influenciado pelas massas de ar. Além disso, elas podem ser mais quentes, frias, úmidas ou secas, dependendo da região de sua formação.

Por isso, algumas regiões assumem suas características climáticas quando estão sob influência dela.

Vegetação

As savanas e florestas, sobretudo as mais densas, retém muita umidade. Além disso, possuem a capacidade de impedir a incidência dos raios solares no solo.

Podemos citar como exemplo a Floresta Amazônica e cidades próximas que possuem grande umidade.

Urbanização

Nas grandes cidades e centros urbanos devido a arquitetura pautada no concreto, cimento e asfalto, fatores que contribuem para o aumento da retenção de calor.

Além disso, a enorme circulação de automóveis e a poluição do ar elevada, aliada aos fatores que citamos acima, contribuem para a formação de ilhas de calor, alterando o clima da cidade.

Por isso, a urbanização acaba elevando a temperatura média anual de algumas regiões.