Faustão confirma Paolla Oliveira na última Dança dos Famosos; saiba quando estreia · .

Fausto Silva confirmou os rumores de que a última Dança dos Famosos contará com ex-participantes no Domingão deste domingo (11). O apresentador anunciou que Paolla Oliveira, campeã da edição exibida em 2009, estará entre os competidores da última temporada, batizada de Super Dança –com estreia marcada para maio.

“Atenção, Brasil, prepare o seu coração que vem aí em maio a Super Dança dos Famosos com os melhores de cada temporada. E todo mundo sabe o fascínio da dança, cada vez maior e mais intenso, sobre pessoas como Paolla Oliveira”, anunciou o apresentador.

A atriz, que está fora do ar desde o fim de A Dona do Pedaço (2019), deu um depoimento à atração sobre o quadro. “São muitas emoções que eu carrego, coisas que eu aprendi, colegas que eu fiz. Se fala muito de superação no quadro, porque as pessoas não sabem o que é para a gente participar de uma competição, ser julgado, se expor para o Brasil inteiro”, avaliou ela.

“A cada edição que eu vejo, eu tenho cada vez mais certeza que é muito corajoso estar ali. É uma bagagem que eu vou levar para minha vida de poder cair, acertar, me divertir diante das pessoas”, complementou a intérprete, que fez dupla com o professor Átila Amaral.

A expectativa é que a disputa irá reunir, ao todo, 18 participantes entre vencedores, segundos e terceiros colocados das 17 temporadas anteriores. Além de Paolla, as participações de Christiane Torloni e Viviane Araújo são dadas como certas –as atrizes foram campeãs em 2008 e 2015 respectivamente.

Confira a repercussão da Dança dos Famosos nas redes sociais:

procurando uma novela antiga pra assistir e o único critério é que tenha Paolla Oliveira no elenco porque ela é minha paixão suprema da tv brasileira

— comentarista de reality (@gabi23_) April 11, 2021

PAOLLA OLIVEIRA VAI TÁ NA DANÇA DOS FAMOSOS MESMO AAAAAAA

— Gavassier Vitimista🌵 (@SonhoManu) April 11, 2021