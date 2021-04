Faustão erra nome de Juliette e faz piada com rejeição de Sarah no BBB21 · .

Na entrevista com a eliminada da semana no BBB21 neste domingo (4), Fausto Silva protagonizou alguns momentos inusitados. O apresentador errou o nome de Juliette Freire e ainda fez um piada com a alta rejeição de Sarah Andrade, que saiu do reality show da Globo com 76,76% dos votos.

Faustão questionou se a consultora de marketing estava arrependida de entrar na casa. “Eu passei momentos muito mais difíceis lá do que alegres, mas eu não me arrependo. Estou recebendo tanto amor das pessoas que eu estou tão feliz, não estou me contendo dentro de mim”, respondeu ela.

“Esse amor vem de onde, que meteram 76% dos votos em você? Como a galera trai aqui também”, provocou o apresentador. “Agora na sua frente eles ficam dizendo que pena que você saiu”, observou Faustão. “Pior que é desse jeito mesmo. Será que eu estou sendo enganada? Será que é para eu abrir o olho?”, brincou Sarah.

Antes, o comandante do Domingão já havia errado o nome de Juliette. “E o problema dela com a Paulette, a Jorgette, como é que é?”, perguntou Faustão, que foi corrigido por uma das bailarinas do programa. “Juliette”, rebateu a dançarina. “Tô bem, hein? Salvou”, riu o apresentador.

Na sequência, Sarah explicou a desconfiança que teve de Juliette e justificou dizendo que foi algo que ela criou por movimentos de jogo. “É aquele negócio de quando o jogo afunila…”, começou Faustão. “Você começa a achar problema que não tem”, completou a consultora de marketing.

A relação com Rodolffo Matthaus e a teoria de que ela estaria com ciúme do cantor também foi abordada no Domingão. O comunicador citou, inclusive, a famosa sunga branca do sertanejo, o que arrancou risadas de Sarah. “Rodolffo foi muito meu amigo lá, mas como um casal não aconteceria, não, gente. Somos muito diferentes de personalidade”, divertiu-se.

A fama de espiã e sua decadência no BBB21 foram explicadas. “O que faltou foi a espiã espiar outros lugares. Eu espiava só o quarto colorido e esqueci do cordel, achando que confiava em todo mundo e não precisava me preocupar com eles. Olhando os vídeos hoje, a minha decepção é tão grande”, lamentou.

A situação atual da pandemia foi citada por Fausto Silva. Sarah, que chegou a fazer piadas com a pandemia enquanto esteve confinada, reconheceu que se surpreendeu com o agravamento e avanço da Covid-19.

“A gente [brothers] não sabia o que tinha acontecido até 15 de janeiro, [dia] que fomos confinados. Jurávamos que estava tudo melhorando e [que estava] tudo maravilhoso. A gente achava que sairia de lá [com tudo] maravilhoso e tudo lindo”, lastimou.

