Faustão revela que pediu ‘perdão’ de Agnaldo Timóteo junto a cúpula da Globo · .

Fausto Silva fez uma breve homenagem a Agnaldo Timóteo (1936-2021), que morreu no início de abril em decorrência de complicações da Covid-19, no Domingão deste domingo (11). O apresentador revelou que intercedeu junto a Roberto Marinho (1904-2003) para que o cantor pudesse voltar à Globo após ser vetado pelas críticas à emissora.

“Dos vários artistas, não foram poucos que perderam a vida nesta pandemia, uma das notícias mais tristes dos últimos tempos foi a morte de Agnaldo Timóteo. Eu convivi com ele por mais de 10 anos e fui responsável pela volta dele à Globo, porque pedi o perdão dele diretamente ao doutor Roberto Marinho, superando divergências políticas e outras polêmicas”, disse o âncora.

O apresentador também comentou o temperamento do artista, que foi considerado violento e agressivo por parte do público. “Ele tinha um coração mais do que o Maracanã, tinha sim suas polêmicas, mas era muito humano no sentido de se preocupar com o próximo. Poucas vezes vi um cara ajudar tanto as pessoas”, continuou ele.

Faustão também criticou os estereótipos comumente associados ao músico. “Às vezes, as pessoas só pensam no cara que foi motorista da Angela Maria (1929-2018), que saiu de Minas pobre e enfrentou todas as realidades da vida, nua e crua, para chegar aqui e cantar como ninguém”, discursou.

“É bom para que a gente possa ver dentro daquela casca que ele tinha para se defender de tudo, até de forma exagerada, tinha um cara com senso de humanidade absurdo. O que ele vai fazer de polêmica lá em cima também”, arrematou o marido de Luciana Cardoso.