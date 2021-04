Após beber e reclamar da falta de sexo no BBB21, Fiuk foi parar na cama de casal com Juliette Freire. O cantor foi até o quarto cordel depois da festa e brincou com Gilberto Nogueira, mas acabou indo atrás da advogada, que ia dormir com João Luiz Pedrosa. “Juliette, faz carinho em mim”, pediu ele.

“Dona Flor e seus dois maridos”, brincou a paraibana. “Fiuk, tem uma cama vazia ali no meio”, avisou ela. “É a cama do João”, respondeu ele, sendo que o professor de Geografia já estava na cama de casal com Juliette antes dele. “Meu marido oficial é ele [João], você é meu ex-marido”, continuou brincando a maquiadora.

“Então você teve uma recaída, né?”, debochou o mineiro, que acabou saindo da cama de casal. Juliette, então, começou a colocar travesseiros entre ela e Fiuk. “Estou só existindo aqui, fica suave”, tranquilizou o ator. “Quem mandou existir? Tu existir já é um problema”, rebateu ela.

“Suma de mim, tentação do inferno”, continuou a paraibana, com o filho de Fábio Jr. dando risada. “Faz carinho, Juliette”, pediu ele, que foi atendido. “Vem aqui, que eu faço”, chamou Gilberto Nogueira. “Eu dei uma sarradinha no Gil, e ele se emocionou”, relatou o cantor, indo para cima da advogada.

“Ei!”, gritou ela. “Só demonstrando”, se explicou Fiuk. “Não, deixe a barreira [de travesseiros] aí”, repreendeu a nordestina. O irmão de Cleo se afastou, pediu carinho novamente e foi atendido.

Confira:

Alguém tira o Fiuk daí gente😑 #bbb21pic.twitter.com/4te5ZSzB99

— Mohamed Tudo Vê ☻ BBB21🎥 (@mohamedtudove) April 15, 2021

