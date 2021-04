Muita gente tem dúvida sobre fazer exercícios antes ou depois de estudar, afinal, qual momento permite que a memorização seja melhorada? Qual é o instante adequado para auxiliar na internalização do conteúdo estudado? A resposta está na ciência! E abaixo daremos mais detalhes sobre o assunto. Acompanhe.

Devemos fazer exercícios antes ou depois de estudar?

Afinal, devemos fazer exercícios antes ou depois de estudar? A resposta correta é: depois. Mais especificamente, cerca de 2 a 4 horas depois de estudar. Isso porque a nossa mente estará na fase de memorização do que foi aprendido, e os exercícios físicos liberam neurotransmissores importantes, como a conhecida dopamina e também a adrenalina.

São elas que irão auxiliar o cérebro na fixação dos novos conteúdos absorvidos. Além disso, a oxigenação nas células do cérebro também melhora quando praticamos exercícios, fazendo com que as funções cerebrais funcionem de maneira mais eficiente, potencializando os resultados dos estudos.

Quanto exercício fazer semanalmente?

Se você acredita que não tem tempo para praticar exercícios depois de estudar, vale uma consideração importante: os exercícios devem ser uma das prioridades na rotina de qualquer estudante, pois assim você mantém o corpo ativo, a autoestima, o bem-estar e, de quebra, conquista melhores resultados nos estudos.

Porém, sabemos que a rotina intensa pode acabar atrapalhando o foco nos exercícios e, nesse caso, recomenda-se uma caminhada de 30 minutos pelo menos 3 vezes por semana. Assim você já ativa o seu organismo e melhora os seus resultados. Lembre-se de unir essa rotina com os seus estudos, para potencializar a sua memorização e aprendizagem.

Benefícios dos exercícios para os estudos

Agora que você já sabe se deve fazer exercícios antes ou depois de estudar, veja quais são todos os benefícios de incluir esta prática na sua rotina:

1- Cérebro mais ativo, neurônios mais saudáveis

Você sabia que o sedentarismo pode ocasionar a morte dos seus neurônios? E que isso impacta no seu raciocínio, cognição e memorização? Pois é! Por isso é tão importante manter o corpo sempre ativo com a prática regular de exercícios físicos.

Você não precisa se tornar um “atleta”, mas sim, pode apenas caminhar a cada dois dias, por 30 minutos, garantindo diversos benefícios dos exercícios.

2- Melhora a qualidade de sono e, consequentemente, a aprendizagem

Quando mantemos a prática regular de exercícios, o nosso sono fica ainda melhor. Por conta disso, temos uma maior capacidade de armazenamento de novas informações, fazendo com que os estudos sejam ainda mais beneficiados.

3- Melhora diversas funções cerebrais e protege-o contra doenças neurodegenerativas

O órgão responsável pelo nosso aprendizado é, obviamente, o cérebro. Manter a saúde do mesmo é essencial para que os estudos sigam um rumo promissor. Por isso, dentre os benefícios dos exercícios para os estudos, podemos citar a melhora em diversas funções cerebrais, além de que a prática inibe e combate as doenças neurodegenerativas.

Viu só? Agora não tem mais desculpa! Você já sabe escolher entre fazer exercícios antes ou depois de estudar, para assim potencializar seus resultados. Então comece a praticar atividades físicas e depois nos conte os resultados!