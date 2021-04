‘Fazer uma história disso é piada’

Antes do confronto de volta das quartas de final da Uefa Champions League entre Liverpool e Real Madrid, em Anfield, o técnico dos Reds, Jurgen Klopp, pediu desculpas por um comentário feito sobre o estádio Alfredo Di Stéfano, onde o Real Madrid tem mandado suas partidas durante a pandemia.

“Isso é um campo de treino. Seria como se visitássemos o United e jogássemos no campo de treino deles”, disse Klopp, sobre o estádio, que é utilizado pelo time B do Real também. No confronto de ida, a equipe espanhola venceu por 3 a 1.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Sobre o estádio, se fizeram histórias sobre essa frase, não queria ser desrespeitoso. Se eles acreditam que é o estádio em que deveriam jogar, está bom para mim, jogaram a temporada toda lá. Estão renovando o Bernabéu, não tem problema”, disse o alemão, à rede de TV francesa RMC.

“Fazer uma história sobre isso é uma piada. O que temos que considerar é que o Real Madrid não joga em Valdebebas para ter vantagem competitiva. O Bernabéu até vazio é um estádio imponente que de alguma maneira influencia nos adversários. Quando o Bernabéu estiver reformado, Anfield é que vai parecer um campo de treino”, completou.

“Se alguém pensa que fui desrespeitoso, sinto muito. Não era minha intenção”, finalizou.