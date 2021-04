FC Cascavel é punido pelo TJD-PR e Coritiba assume a liderança do Paranaense; Coxa se prepara para o Atletiba ainda sem saber a data

Por conta de uma condenação ao FC Cascavel no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), o Coritiba assumiu a liderança do Campeonato Paranaense. A decisão emitida na última segunda-feira (26), foi por conta de o Aurinegro ter entre seus relacionados, um atleta amador escalado para o duelo diante do Paraná Clube. A partida aconteceu em março, com vitória do FC Cascavel por 1 a 0. O clube perdeu seis pontos e terá que pagar multa de R$ 1 mil.









A equipe do oeste do Paraná tem o direito e deve recorrer da decisão. Ao analisar o caso, o TJD-PR entendeu pela infração ao artigo 254, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A condenação foi motivada pela escalação do goleiro João Pedro Fiorentim, de 17 anos, que ficou no banco de reservas. A votação pela condenação foi por maioria de votos (4 a 1). A Procuradoria pediu pela retirada dos pontos da vitória sobre o Paraná Clube, mais três pontos como punição e a já referida multa. A informação é do Globoesporte.com.

A decisão judicial mexeu na tabela do Paranaense, já que o FC Cascavel liderava com 14 pontos e, com a punição, caiu para oito pontos, passando a figurar como sexto colocado. O Coxa, que estava apenas a um ponto do então líder, assumiu a primeira colocação com seus 13 pontos. Embora tenha sido a equipe que enfrentou o FC Cascavel na partida que apontou o problema, segue com os mesmos 5 pontos.

Procurado pela reportagem do Globoesporte.com, o presidente da Serpente Aurinegra, Valdinei Silva, confirmou que o clube relacionou o jogador, entretanto, acredita que a perda dos pontos não é a punição mais correta. Contudo, a equipe já se movimenta para recorrer da decisão do TJD-PR no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Com a liderança herdada, o Coxa tem seu próximo compromisso no clássico Atletiba, jogo válido pela sétima rodada da competição. Porém, o duelo ainda não tem data definida pela Federação Paranaense de Futebol (FPF). À espera para enfrentar o rival, o Coritiba segue em sua preparação e aproveita o tempo vago sem partidas para aprimorar questões técnicas e táticas, bem como, se concentrar na recuperação de jogadores lesionados, como Jhony Douglas, Mattheus Oliveira, Luiz Henrique, Valdeci e Robinho.